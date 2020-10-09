Перевозку топлива на Дальний Восток по железной дороге будут субсидировать

Министерство энергетики РФ подготовило проект постановления, которое предусматривает субсидирование перевозок топлива на Дальний Восток по железной дороге в размере 13 миллиардов рублей в год.

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на РБК, ведомство объясняет инициативу тем, чтобы РЖД могли давать скидку в размере четыре тысячи рублей за тонну для бензина и дизтоплива пятого экологического класса. Но если цена перевозки окажется ниже скидки, тариф предлагают сделать нулевым. Результатом должно стать снижение конечной стоимости топлива в регионах Дальневосточного федерального округа на размер скидки.

Как считают аналитики, оптовая цена на бензин и дизтопливо может стать ниже на 2,9 и 3,4 рубля за литр соответственно.

Проект данного постановления уже отправлен в правительство РФ, что изданию подтвердили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, поручившего разработать данный механизм субсидирования.