Переводы валютных дивидендов от акций российских компаний за рубеж запретили

Российские резиденты, владеющие акциями отечественных компаний, не смогут переводить дивиденды в валюте на свои зарубежные счета. Ограничения также распространяются на доход от прибыли российских компаний, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

Документ предусматривает, что вводить ограничения и следить за их выполнениями станет правительственная комиссия.

Новый указ дополняет принятые ранее президентом специальные экономические меры в ответ на санкции США и других стран.

Новый указ также предусматривает, что компании из России могут выполнять свои обязательства перед иностранными кредиторами. Расплачиваться по займам они смогут при помощи бондов, на сумму, эквивалентную кредиту.

Указ президента также приравнял размер репатриации валютной выручки российских экспортеров к уровню обязательной продажи валюты. Это означает, что полученные от проданных за границу товаров российская компания должна перевести в рубли часть валютной выручки в размере, установленной правительственной комиссией.

В конце июня кабмин разрешил экспортерам переводить валюту на зарубежные счета без возврата в российские банки. То есть без репатриации. Но эта норма не коснулась компаний, занимающихся продажей сырья.