Переводы из СНГ в Россию выросли почти на 50%

На фоне пандемии поток переводов из стран СНГ в Россию вырос на 47% в марте. С переводами из РФ в СНГ ситуация обратная. Они снизились на 11%.

Как пишут «Известия» со ссылкой на статистику системы денежных переводов «Юнистрим», увеличение числа переводов в Россию связано с поддержкой родственников: студентов и пенсионеров. Многие трудовые мигранты в РФ остались без работы из-за ограничений. Слать за рубеж им сейчас просто нечего.

Чаще всего переводы в Россию сейчас приходят из Армении, Казахстана и Таджикистана. Из РФ деньги отправляют преимущественно в Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан. Аналитик «Финам» Алексей Коренев рассказал изданию, что в апреле поток переводов из России в страны СНГ снизится до 50%.

Вспышка коронавируса случилась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Он быстро вырвался за пределы страны и стремительно распространился по всему миру. Эпицентр заражения переместился сначала в Италию, а потом в США. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии. Всего 2019-nCoV в мире заразились более двух миллионов человек.

В России из-за эпидемии ввели жесткие ограничительные меры. Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. Россияне сейчас живут в режиме самоизоляции. Многие предприятия приостановили работу. По последним данным, в РФ выявили 27 938 заразившихся. 232 из них умерли от COVID-19 — болезни, которую вызывает коронавирус.