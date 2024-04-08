Деньги 08 апреля 2024, 04:43 Переводы из России в Казахстан стали проходить с задержкой Банки Казахстана замедлили обработку платежей из России в связи с санкциями РИА «Новости»

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Время обработки денежных переводов из России в Казахстан увеличилось в связи с опасениями попасть под вторичные санкции. Об этом сообщила газета «Известия».

«Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель», — сказано в публикации.

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По словам коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, положение дел ухудшилось с конца февраля. Это случилось из-за того, что банки Казахстана решили защититься от вероятного введения вторичных ограничений, рассказал изданию вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев.

Как отметил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин, Казахстан не намерен отказываться от работы с Россией. Финансовый и инвестиционный советник Алексей Тараповский согласился с этим утверждением.

«Сейчас, несмотря на задержки, Казахстан принимает платежи из России в национальных валютах», — заявил он.

В марте стало известно, что большая часть армянских банков прекратили обслуживание российской платежной системы «Мир». Картами нельзя пользоваться в банкоматах и POS-терминалах местных регуляторов.