Деньги 04 марта 2023, 13:23 Переводы больше 100 тысяч рублей без счета в банке могут запретить Росфинмониторинг предложил ограничить до 100 тыс. рублей переводы без открытия счета РИА «Новости»

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Росфинмониторинг предложил проект федерального закона, который предписывает ограничить переводы физлиц в 100 тысяч рублей без открытия счета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проект федерального закона устанавливает максимальный порог <…> без открытия банковского счета в размере 100 тысяч рублей», — уточнили в Росфинмониторинге.

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Физлица также смогут рассчитывать на перевод аналогичной суммы в иностранной валюте.

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Разработчики законопроекта обратили внимание, что документ направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, мошенничеством и финансированием терроризма.

В конце февраля российские банки предложили снизить бесплатный лимит переводов самому себе до 300–600 тысяч рублей в месяц.

В четверг, 2 марта, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина выступила с заявлением о сохранении ограничения на обращение с валютой.