Перевод денег на иностранные счета сделали невыгодным

Российские власти увеличили налог на доход, переведенный на зарубежные счета. Такие меры объявил президент Владимир Путин в рамках заседания, посвященного борьбе с коронавирусом и поддержанию экономики стран-членов Евразийского экономического союза.

На встрече Путин заявил, что нельзя допустить оттока капитала из страны. В связи с этим ставка налогов на доходы увеличена до 15%, говорится на сайте Кремля.

«Для недопущения оттока финансов увеличена до 15% ставка налогов на доходы, выведенные на счета в других государствах», — сказал Путин.

Президент напомнил, что на борьбу с последствиями распространения коронавирусной инфекции власти России выделили порядка 1,2% ВВП. Правительство страны оказало помощь предприятиям, предоставив отсрочку по налогам и страховым платежам на полгода. Кроме того, упрощена процедура получения лицензионных и разрешительных документов. Власти раздумывают и над другими мерами поддержки.

Во время заседания Путин сказал и о мерах для других категорий граждан. Например, семьям с детьми и временно безработным. Им предоставили отсрочки по ипотеке.