Перевод денег на иностранные счета сделали невыгодным
На встрече Путин заявил, что нельзя допустить оттока капитала из страны. В связи с этим ставка налогов на доходы увеличена до 15%, говорится на сайте Кремля.
«Для недопущения оттока финансов увеличена до 15% ставка налогов на доходы, выведенные на счета в других государствах», — сказал Путин.
Президент напомнил, что на борьбу с последствиями распространения коронавирусной инфекции власти России выделили порядка 1,2% ВВП. Правительство страны оказало помощь предприятиям, предоставив отсрочку по налогам и страховым платежам на полгода. Кроме того, упрощена процедура получения лицензионных и разрешительных документов. Власти раздумывают и над другими мерами поддержки.
Во время заседания Путин сказал и о мерах для других категорий граждан. Например, семьям с детьми и временно безработным. Им предоставили отсрочки по ипотеке.