Перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров предложили провести в ЛДПР

В ЛДПР разработали законопроект по перерасчету пенсий работающим пенсионерам. Он предлагает с 1 января 2023 года ввести перерасчет страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом сообщили в Telegram-канале замглавы фракции Ярослава Нилова.

«Не унывают наши люди, работают и зарабатывают. На пенсии сохраняют вклад в национальный ВВП. Кто бы спорил. Но им тоже ответ государства нужен. И перерасчет пенсии справедливый, и индексация полноценная. Люди ждут который год. Работают, не жалуются, но ждут», — отметил депутат Госдумы.

Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента, который применяется при назначении выплат, предлагают повысить с трех до 10. Кроме того, с 1 января следующего года необходимо возобновить индексацию страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней для этой категории пенсионеров, сказано в законопроекте.

В августе стало известно о ряде инициатив, которые касаются российских пенсионеров. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о начислении пенсий живущим за границей россиянам. Кроме того, власти отложили переход на новый порядок расчета накопительной пенсии.