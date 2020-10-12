Россиянам захотели запретить перепродавать возмещение ущерба в ДТП

В Госдуме предложили запретить возможность перепродавать возмещение ущерба в ДТП. Это нужно, чтобы пресечь действия мошенников. Известны сотни случаев обмана россиян, которые получили бы от страховой гораздо больше денег, если бы требовали возмещения ущерба сами — а не перепродавали эту возможность юристам.

Об этом сообщили «Известия». С такой инициативой намерены выступить депутаты Госдумы от «Единой России». Они предложат запретить уступку прав потерпевшего на возмещение вреда жизни и здоровью, на компенсацию морального вреда, а также на получение штрафов и иных выплат, которые положены россиянам в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей».

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко, которая является одним из авторов законопроекта, рассказала о причинах его разработки. Она отметила, что к ней обратились жители Краснодарского края — около 700 человек. Люди пострадали от мошенников, которые представлялись автомобильными юристами.

«Они получили требование вернуть страховые выплаты и налог НДФЛ с этих сумм. Выяснилось, что, попав в ДТП, эти граждане за определенные суммы переуступали свои права взыскания ущерба по ОСАГО. Например, они сразу получали 50 тысяч, отказываясь самостоятельно доказывать в суде ущерб от 200 тысяч рублей и более», — рассказала депутат.

Схема обмана вышла наружу, когда страховые компании начали обжаловать вынесенное по выплатам решение. Выяснилось, что каждый раз его принимал один и тот же судья. Костенко подчеркнула, что эта проблема существует очень давно. Верховный суд страны запретил переуступку права потерпевшего на возмещение вреда жизни и здоровью, на компенсацию морального вреда еще в 2017 году. Однако это правило никто не соблюдает, потому что такого запрета нет в законодательстве страны.

Автоюристы этот проект не поддержали. Они уверены, что он выгоден именно страховым компаниям, а не потребителям.

«Наши граждане не всегда знают закон и могут себя защитить, чем обычно пользуются страховые компании, выплачивая по полису мизерные суммы страхования. Потом, когда это вскрывается, выясняется, что они должны быть в два раза больше», — рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.