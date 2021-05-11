Россиянам объяснили, как не переплатить по автокредиту

Кредит на автомобиль подразумевает некоторую сумму переплаты, которая может достигать до 100% стоимости машины. При этом есть несколько способов сэкономить, рассказал руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.

«Можно внести крупный первоначальный взнос — тогда сумма оставшихся платежей значительно уменьшится, соответственно, у клиента сократится размер переплаты в виде процентов банку», — пояснил автоэксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что еще одним вариантом сэкономить является досрочное погашение кредита. Банк начисляет проценты каждый день, поэтому этот способ позволит сократить время оплаты пользования чужими деньгами. Также досрочное погашение улучшает репутацию заемщика, благодаря которой финансовая организация может предложить более выгодные условия по займу.

«Стоит обратить особое внимания на предложения тех банков, в которых автомобилист уже является клиентом: получает зарплату на карту банка или пенсионные начисления. Для уже существующих клиентов банки предлагают различные бонусы повышения лояльности», — подчеркнул Тимченко.

Автоэксперт отметил, что кредит на машину лучше брать там, где нет ежемесячных комиссий за внесение денег.