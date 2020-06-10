НДС за торговые центры могут переложить на арендаторов

Перечисление НДС по арендным платежам в России предложили переложить с владельцев торговых и деловых центров на съемщиков помещений.

Поправку в Налоговый кодекс для защиты арендодателей от налоговой нагрузки по непоступающей выручке разработали в комитете по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации. Об этом сообщила газета «Известия».

Арендодателям ранее рекомендовалось предоставить съемщикам помещений каникулы. В обмен на это им предоставлялись льготы от государства. Но несмотря на это, налоги на эти услуги идут.

Предложенная схема будет действовать только на арендаторов из пострадавших отраслей, пояснил изданию замглавы комитета Андрей Епишин, который является одним из авторов поправки. По его словам, к таким арендаторам относятся те, кому ранее фактически была предоставлена отсрочка по уплате аренды до 1 октября.

При этом он отметил, что такая мера будет только на период кризиса.

Ранее группа «Тинькофф» взяла в долгосрочную аренду строящийся в центре Москвы бизнес-центр AFI Square. Эта сделка стала крупнейшей в России по аренде офисов.