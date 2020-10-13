В России зафиксирован бум перекредитования ипотеки

В 2020 году рекордное число россиян хочет рефинансировать ипотеку. О буме перекредитования рассказал глава Росбанка Илья Поляков.

«В 2020 году мы также фиксируем рекордный рост заявок на рефинансирование ипотеки, позволяющее снизить платежную нагрузку по уже действующим кредитам», — отметил эксперт в интервью РИА «Новости».

По его словам, доля таких кредитов в выдачах по итогам августа текущего года выросла до 29% от общего объема выдач.

В период с мая по сентябрь 2020-го 56% оформленных кредитов на новостройки были выданы в рамках ипотеки с господдержкой, заметил банкир. Глава Росбанка добавил, что прогнозируется еще больший спрос на программу в последний месяц ее действия. При этом Поляков не исключил возможности ее продления.

«В целом по итогам 2020 года мы прогнозируем рост рынка ипотечного кредитования в пределах 10%», — заключил глава Росбанка.

Ранее россиянам назвали причины выселения из квартиры. Первая из них — это нарушение общественного порядка. Лишиться жилья можно за хулиганство, пьяные дебоши, содержание притона для наркоманов и использование жилья в коммерческих целях. Помимо прочего, поводом для выселения является неуплата коммуналки. Это касается тех, кто систематически игнорирует оплату жилищных услуг. Также среди причин задолженность по ипотеке или другим кредитам, расторжение брака и мошенничество.