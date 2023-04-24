Деньги 24 апреля 2023, 13:35 Переход России на нацвалюты объяснили опасностью доллара Силуанов: использование нацвалюты является приоритетом для России, доллар стал опасным Pxhere

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Переход России на национальные валюты стал приоритетом, поскольку доллар опасен. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Глава Минфина обратил внимание, что Россия перешла в расчетах на национальные валюты. Доллар перестал быть резервной валютой, отметил Силуанов.

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«Использование нацвалюты является приоритетом для России на текущий момент, доллар стал опасным», — подчеркнул министр финансов.

По словам главы министерства, рубль и юань уже заменяют доллар. Силуанов добавил, что Россия и Китай более чем на 70% рассчитываются национальными валютами при торговле. Год или два назад этот показатель составлял 30%.

Ранее Силуанов назвал финансовую систему России стабильной. По слова главы Минфина, у страны есть все возможности для экономического роста.