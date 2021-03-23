Переход «Газпрома» на российское ПО оценили в 180 млрд рублей

Глава «Газпрома» Алексей Миллер оценил в 180 миллиардов рублей затраты компании на переход на российское программное обеспечение. Об этом сообщил РБК.

По данным издания, Миллер направил российскому премьеру Михаилу Мишустину письмо, в котором попросил исключить из проекта указа «О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры» конкретные сроки перехода на российских софт и оборудование. В текущей версии документа обозначено, что до 1 января 2024 года нужно перейти на российское ПО, а к началу 2025 года — на оборудование.

«Принятие указа в текущей редакции приведет к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели „Газпрома“», — цитирует Миллера Рitеr.tv.