По поручению президента России правительство разработало законопроект, которым запрещается за границами морских портов перегружать с судна на судно опасные и вредные вещества, например, нефтепродукты и ядохимикаты. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Данная мера позволит обеспечить контроль за судовладельцами и безопасность работ на море при перевалке грузов с судна на судно.

Контролировать соблюдение норм закона будет Росприроднадзор, а в особой экономической зоне — пограничная служба ФСБ.

«У нас есть мощности, чтобы обеспечить безопасную перевалку опасных грузов в портовых терминалах. Однако в погоне за лишним рублем зачастую игнорируются элементарные требования экологической безопасности. Перегрузка с судна на судно проводится лишь с целью удешевления логистических процедур, в результате которой непомерному риску подвергается и без того хрупкая экосистема, уникальные морские биологические ресурсы», — подчеркнула вице-премьер. И это, не говоря, о снижении загрузки российских портовых мощностей и соответствующих портовых сборов в интересах экономики страны, отметила Виктория Абрамченко.

По ее словам, за нарушение правил перегрузки вредных веществ будут установлены административные штрафы. А при загрязнении окружающей среды — будут приниматься меры вплоть до конфискации судов.