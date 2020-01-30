Переговоры провалились. Минск поднимет цену на транзит нефти

Переговоры между Минском и Москвой ни к чему не привели. В итоге с 1 февраля, тариф увеличится более чем на 6%. Сообщил 30 января министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.

По его словам, так как страны ни о чем не договорились, вступает в силу статья инструкции. По ней установлен порядок повышения тарифа на транспортировку нефти, который составляет среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России плюс три процентных пункта.

«Больше 6%, по-моему, 6,6%», — уточнил белорусский чиновник.

Белоруссия планировала в 2020 году увеличить тариф на 16,6%. В увеличение была заложена недополученная выручка за 2019 год из-за ЧП с газопроводом «Дружба» и загрязненной нефтью, которая шла по трубопроводу в Европу. Тогда поставки на время пришлось остановить.

В январе первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск выслал соседним странам коммерческие предложения по поставкам топлива в республику.