Переговоры ОПЕК+ перенесли из-за нежелания Мексики сокращать добычу

По данным агентства, министр энергетики Мексики Росио Нале Гарсия была против сокращения собственной добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки. Позднее она написала в Twitter о готовности Мексики уменьшить добычу на 0,1 миллиона баррелей.

Остальные участники переговоров, проходивших в формате видеоконференции, договорились сократить нефтедобычу в мае и июне на 10 миллионов баррелей в сутки, с июля квоты увеличат до 8 миллионов баррелей, а с января 2021 года до апреля 2022 года — до 6 миллионов баррелей.

Согласно этому варианту соглашения Россия и Саудовская Аравия снизят добычу в мае на 2,5 миллиона баррелей каждая, Ирак — на 1,06 миллиона баррелей, Арабские Эмираты — на 0,72 миллиона.

Также в ОПЕК+ рассчитывают, что и другие страны — США, Норвегия, Канада и Бразилия — станут добывать меньше.

В начале марта Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о продлении сделки по сокращению нефтедобычи. Из-за этого котировки рухнули: стоимость барреля марки Brent с 50 долларов опустилась ниже 25. Цена российской нефти Urals — до 10,5 долларов, минимума с марта 1999 года.