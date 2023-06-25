Деньги 25 июня 2023, 02:56 Переговоры об использовании в расчетах цифрового рубля стартовали в России Депутат Аксаков: ведутся переговоры об использовании цифрового рубля во внешних расчетах РИА «Новости»

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Депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России на данный момент ведутся переговоры об активном использовании цифрового рубля во внешних расчетах. Заявление прозвучало на Чебоксарском экономическом форуме, сообщил ТАСС.

«Мы сейчас плотно работаем над цифровым рублем, и у нас есть планы запустить процесс в том числе на внешний рынок. <…> Сейчас идут переговоры о том, чтобы во внешних расчетах активно использовался цифровой рубль», — рассказал Аксаков.

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Депутат добавил, что спокойно относится к падению курса рубля. Он сообщил, что считает «вполне нормальным» имеющийся курс валют для уровня инфляции на сегодняшний день.

Аксаков уточнил, что сейчас в России экспорт значительно превышает импорт. В большей степени он связан с перерабатывающей промышленностью и не за счет сырья, а за счет поставок готовой продукции.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что в отличие от обычных рублей цифровые нельзя использовать для накопления денежных средств в инвестиционных целях. На цифровые рубли не будут начисляться проценты, никакой выгоды от таких сбережений россияне не получат.