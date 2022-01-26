«Передышку после рекордов» предсказали российским банкам в 2022 году

Российские банки в этом году не смогут улучшить свои финансовые показатели в сравнении с 2021 годом, который стал для них удачным. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследования кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». Там отметили, что на прибыль могут давить большие расходы банков на то, чтобы финансировать проблемные кредиты.

Базовый сценарий прогноза, который составило агентство, предполагает, что общая совокупная чистая прибыли банков в России в 2022 году не станет рекордной, как в прошлом году. Она составит порядка 2,1–2,3 триллиона рублей. Это значительно ниже, чем ожидаемый аналитиками результат сектора за ушедший год. По прогнозам, они заработают 2,4–2,5 триллиона рублей. Это станет рекордным за всю современную историю рынка в России.

Чистая прибыль за будущий год не сможет превысить показатели предыдущего, потому что в России постепенно замедляется кредитование, происходит подорожание привлечения средств из-за роста ставок и стоимости самого рынка. Аналитики также отметили, что они не могут исключить и негативный сценарий, в том числе из-за пандемии или усиления западных санкций.