Финансисты рассказали, кто может получить выплату в 10 тысяч рублей перед Новым годом

В начале осени все пенсионеры России получили единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Эксперты предполагают, что средства россиянам могут поступить еще раз, в преддверии Нового года. Вероятную сумму будущей выплаты экономисты оценивают в 5—15 тысяч рублей.

Такое мнение в беседе с «МК» выразил топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. С ним согласна и заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Мы полагаем, что повторная выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей или близкой к этой сумме достаточно реальна. Особенно ближе к Новому году», — сказала она.

Эксперты считают, что вполне вероятно: о новой мере по поддержке российских пенсионеров объявит президент страны Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в середине декабря.

Ранее экономисты рассказали, кому из пенсионеров в России увеличат страховую часть пенсии уже в текущем ноябре. В 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6044 рублей. Те пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, могут рассчитывать на двойной размер этой суммы.