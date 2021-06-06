Перечислены валюты, на которые лучше перейти с доллара

В результате сверхмягкой денежно-кредитной политики ФРС и последовавшего падения рубля мировые инвесторы начали присматриваться к другим валютам, в которых выгоднее хранить сбережения. Эта тема весьма актуальна и для россиян, уже переживавших кризис 1990-х годов.

Как сообщил агентству экономических новостей «Прайм» аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов, лучше всего выбрать валюту развитой страны, которая не зависит от ресурсов. Ее экономическая политика должна совпадать с международными требованиями и стандартами, чтобы избежать «пугающих» факторов волатильности. Этим требованиям, по мнению Маслова, соответствуют три мировых валюты, которые можно найти в любом обменном пункте или банке.

Например, евро, которое продолжает расти на фоне ускоренной вакцинации населения. Аналитик отметил, что с начала распространения коронавируса европейская валюта выросла с 73,81 до 89 рублей. Всего на 17,5%.

«Диверсифицированная экономика ЕС, развитые политические и социальные институты делают регион крайне привлекательным для инвесторов, что положительным образом отражается и на евро», — уточнил Маслов.

Несмотря на Brexit и трения с Брюсселем, фунт стерлингов остается одной из важнейших валют на мировом рынке. За год пандемии его рост составил 17,76%. Эксперт напомнил, что Великобритания имеет колоссальный и проверенный временем запас экономической прочности.

«На данный момент Соединенное Королевство показывает одни из самых быстрых темпов по восстановлению экономики после пандемии в мире», — пояснил Маслов.

Он также посоветовал обратить внимание на швейцарский франк, одну из самых стабильных валют. Швейцария знаменита самыми надежными банками и долгие годы играет роль мировой казны. Валюта этой страны является надежным активом для сбережения накоплений.

С начала пандемии юань вырос по сравнению к рублю с 9,56 до 11,52 единиц российской валюты, всего на 17%. Китайская экономика является самой крупной в мире, но из-за санкций США и ЕС ее рост считается неоднозначным.

Президент России Владимир Путин опроверг полный отказ от американской валюты, несмотря на сокращение в мире расчетов и валютных резервов в долларах. Он подчеркнул, что Россия вынуждена переходить на расчеты в других валютах из-за «практического значения» санкций США.