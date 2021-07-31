Перечислены валюты, которые могут резко подорожать

Валютная выручка российских экспортеров растет и создает большой приток валюты в экономику. Экономика России восстанавливается после кризиса и рубль сейчас получил потенциал роста. После договоренности США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2» можно сказать, что политическая напряженность находится на минимуме с 2014 года.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» сообщил директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Вместе с тем, рост курса национальной валюты негативно сказывается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, поэтому России выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю», — поясняет эксперт.

По его мнению, в той же ситуации находится китайский юань. В страну активно поступает выручка от экспорта, темпы роста экономики Китая в несколько раз превышает общемировой.

«Однако курс юаня удерживается Китаем на низком уровне, чтобы поддерживать экономику, и, несмотря на объективные факторы, юань не укрепляется. Хотя это в любой момент может измениться», — подчеркнул Тузов.

После открытия торгов на Московской бирже 30 июля курс евро снизился на шесть копеек до 86,85 рубля. Американский доллар подорожал на шесть копеек до 73,19 рубля.