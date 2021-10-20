Перечислены товары, которые не будут расти в цене

В связи с повышенным предложением или снижением спроса в ближайшее время стоимость некоторых товаров и услуг расти не будет. В частности, не подорожают яблоки и стройматериалы, снизится цена на заселение в гостиницы и пансионаты.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Высокий урожай способствует снижению цен на них в последнее время и обеспечит более низкие темпы роста цен в оставшиеся месяцы года Мария Долгова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Эксперт сообщила, что у производителей стройматериалов накопились большие остатки нераспроданного из-за высоких цен товара. Поэтому цены на него не поднимутся.

Туристический сезон закончился, поэтому стоимость заселения в пансионаты и санатории тоже расти не будет.

Доцент посоветовала в ближайшее время покупать гаджеты. Объемы их выпуска продолжают сокращаться на фоне заметного подорожания металлов, проблем с доставкой чипов и энергетический кризис в Китае.

Ранее Мария Долгова прогнозировала подорожание к новому году на 15% бытовой техники, электроники и автомобилей. Одежда и обувь к концу года, по ее словам, прибавят в цене 3-5%.