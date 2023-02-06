Деньги 06 февраля 2023, 11:38 Перечислены страны с крупнейшими золотовалютными резервами

Читать 360tv в

За 2022 год КНР признана владельцем крупнейших золотовалютных резервов в мире с общей суммой в 3,31 триллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных Центробанков.

Второе место с суммой в 1,27 триллиона долларов заняла Япония. На третьей строке разместилась Швейцария — ее золотовалютный резерв составляет 924 миллиарда долларов, написали «Известия».

Реклама

Россия в этом списке заняла четвертое место с общей суммой в 582 миллиарда долларов. Индия замкнула пятерку лидеров — ее резерв составляет 563 миллиарда долларов.

Реклама