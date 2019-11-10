Перечислены способы избавиться от долгов по ЖКУ

Россиянин вправе признать себя банкротом при общей задолженности в более чем 500 тысяч рублей и недостаточных доходах. Если долги останутся даже после реализации имущества и завершения процедуры банкротства, эту сумму можно считать погашенной. Поэтому деньги списываются со счета управляющей компании — УК или ТСЖ.

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Кроме того, избавиться от части долгов по ЖКХ можно после подачи заявления о пропуске срока исковой давности со стороны УК. Если компания решила вернуть деньги за большой период, гражданин имеет право апеллировать к сроку исковой давности, равному трем годам. В связи с этим суд будет требовать выполнить обязательства максимум за последние три года.

Погасить долг за ЖКУ можно еще одним способом. Он относится к тем, кто не получает пенсию, не работает, потерял имущество и источник доходов. То есть получается, что исполнителю нечего взыскивать. Тогда пристав выносит постановление об окончании исполнительного производства.

Помимо этого, долги аннулируются в случае смерти должника. В этом случае близким гражданина нужно передать эту информацию в УК.