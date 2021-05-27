Перечислены случаи, когда россиян могут выселить за долги по ипотеке

Россияне с ипотекой, которые давно не платили банку и накопили внушительную сумму просрочки, рискуют оказаться без квартиры. Случаи, когда выселение из ипотечной квартиры считается законным, перечислил юрист Артем Баранов. Об этом сообщил News.ru.

Одно из оснований для выселения — невозможность выплаты кредита за ипотечную квартиру. Крайняя мера применяется в отношении тех, кто длительное время не вносил платежи по займу.

«Не можете платить по ипотеке — готовьтесь к принудительному изъятию банком помещения», — предупредил Баранов.

Длительность сроков невыплаты долга зависит от степени терпения банка. Должностные лица не заберут квартиру через несколько месяцев просрочки. По словам юриста, должна накопиться существенная долговая масса. Причем она должна стоить того, чтобы кредитно-финансовая организация решилась потратить свои ресурсы на судебные тяжбы. Однако перед этим сотрудники банков должны перепробовать все методы внесудебного воздействия на должника.

Ранее Банк России решил ужесточить выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом — ниже 20%. В I квартале 2021 года уровень закредитованности россиян превысил 20,8 триллиона рублей.