Перечислены российские регионы с наименее доступной ипотекой

ЦБ проанализировал средний размер ставок по ипотеке за январь 2021 года и назвал регионы с самым недоступным кредитом на жилье. Рейтинг возглавила Чеченская Республика, где показатель достиг 8,06 процента годовых.

Значительные показатели также зафиксировали в Ингушетии — 8% и Туве, где показатель 7,99. Дорогую ипотеку также обнаружили в Севастополе, где значение находится на уровне около 7,9%, Иркутской с 7,62%и Новгородской областях с цифрой 7,59%. Высокие ставки также в Ханты-Мансийском автономном округе (7,55%), в Кемеровской и Омской областях с величинами 7,54 и 7,53% соответственно. Об этом сообщили в материале, опубликованном на официальном сайте Центробанка.

Наименьшие значения продемонстрировали Чукотский автономный округ, где установилась планка в 4,98%, Приморский край с 5,89% и Якутия со ставкой 5,94%. Относительно невысокую процентную ставку также зафиксировали в Республике Бурятия и Магаданской области — по 6,17%. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то там размер ставки по кредиту на жилье достиг 7,34 и 7,21% соответственно.

Тем временем Сбербанк увеличил период льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках с 20 до 30 лет. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.