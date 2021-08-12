Перечислены причины роста цен на древесину

Всю вторую половину 2021 года будут отмечаться перебои в поставках древесины по самым разным причинам. Однако по итогам первых пяти месяцев года, экспортные поставки российских производителей выросли на 23%.

Небывалый спрос на древесину был зафиксирован на фоне продолжительного всемирного локдауна, написала газета «Известия». Поставщики пытаются удовлетворить желания клиентов, но им мешают вызванные аномальной жарой лесные пожары. В том числе, тормозят снабжение болезни и распространившиеся вредители. Рынок лишился значительных объемов, производство недополучает древесину.

Поставлявшая конструкционную древесину Швеция показала самый низкий за 20 лет уровень запасов леса. В Канаде под угрозой пожаров, вредителей и болезней сократились ежегодные вырубки. Объемы вырубок упали и в Финляндии.

В России ущерб от лесных пожаров в прошлом году составил 11,6 миллиардов рублей. Качество древесины с пострадавших от пламени участков несколько ниже стандартного. Но очень зависит от характера и силы негативного воздействия. Большая часть такой древесины может использоваться как в круглом виде, так и после переработки в пиломатериалы. При этом в ЕС и США цены на березовую фанеру выросли почти вдвое. Для российских экспортеров леса такая ситуация выгодна.

«А вот для производителей продукции из древесины — ситуация прямо противоположная», — подчеркнул председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Николай Макаров. По его мнению, рост цен на лесопродукцию на Западе вызван еще и бурным развитием экологических программ. После запрета на использование пластиковых элементов в промышленности стала актуальной мода на деревянное домостроение.

«Катастрофические последствия лесных пожаров, дополнительная потребность в строительных материалах для восстановления утраченного жилья, скорее всего, позволят деревянному рынку оставаться в перегретом состоянии еще достаточно долго», — предположил директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Архангельский ЦБК» Николай Кротов.

В начале августа в Приморье был задержан местный предприниматель организовал нелегальный вывоз леса из России в Китай. По версии следствия, он вывез 10 тысяч кубометров леса на общую сумму в 441,2 миллиона рублей.