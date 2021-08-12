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    12 августа 2021, 02:45

    Перечислены причины роста цен на древесину

    Анастасия Кукова

    Всю вторую половину 2021 года будут отмечаться перебои в поставках древесины по самым разным причинам. Однако по итогам первых пяти месяцев года, экспортные поставки российских производителей выросли на 23%.

    Перечислены причины роста цен на древесину

    Небывалый спрос на древесину был зафиксирован на фоне продолжительного всемирного локдауна, написала газета «Известия». Поставщики пытаются удовлетворить желания клиентов, но им мешают вызванные аномальной жарой лесные пожары. В том числе, тормозят снабжение болезни и распространившиеся вредители. Рынок лишился значительных объемов, производство недополучает древесину.

    Поставлявшая конструкционную древесину Швеция показала самый низкий за 20 лет уровень запасов леса. В Канаде под угрозой пожаров, вредителей и болезней сократились ежегодные вырубки. Объемы вырубок упали и в Финляндии.

    В России ущерб от лесных пожаров в прошлом году составил 11,6 миллиардов рублей. Качество древесины с пострадавших от пламени участков несколько ниже стандартного. Но очень зависит от характера и силы негативного воздействия. Большая часть такой древесины может использоваться как в круглом виде, так и после переработки в пиломатериалы. При этом в ЕС и США цены на березовую фанеру выросли почти вдвое. Для российских экспортеров леса такая ситуация выгодна.

    «А вот для производителей продукции из древесины — ситуация прямо противоположная», — подчеркнул председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Николай Макаров. По его мнению, рост цен на лесопродукцию на Западе вызван еще и бурным развитием экологических программ. После запрета на использование пластиковых элементов в промышленности стала актуальной мода на деревянное домостроение.

    «Катастрофические последствия лесных пожаров, дополнительная потребность в строительных материалах для восстановления утраченного жилья, скорее всего, позволят деревянному рынку оставаться в перегретом состоянии еще достаточно долго», — предположил директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Архангельский ЦБК» Николай Кротов.

    В начале августа в Приморье был задержан местный предприниматель организовал нелегальный вывоз леса из России в Китай. По версии следствия, он вывез 10 тысяч кубометров леса на общую сумму в 441,2 миллиона рублей.