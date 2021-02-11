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    11 февраля 2021, 11:45

    Перечислены ошибки россиян при падении курса рубля

    Алена Макаренко

    Паниковать и бездумно скупать доллары в случае резкого снижения курса российской валюты не нужно. Совет дал эксперт по личному финансовому планированию, член Ассоциации независимых финансовых консультантов Илья Зинин, сообщил сайт NEWS.ru.

    Перечислены ошибки россиян при падении курса рубля

    Валюту в принципе нужно подкупать регулярно, заявил специалист. Тогда не возникнут проблемы и хаос из-за скачков курса. Причем приобретать доллары лучше частями, раз в месяц или полгода, например.

    «Если до сих пор вы просто хранили рубли, а сейчас вдруг побежите в панике менять их на доллары, — это будет неправильно», — объяснил Зинин.

    Нужно вкладываться в активы, которые защищают от инфляции. Эксперт не назвал определенные активы, это все очень индивидуально.

    Кроме того, при падении курса рубля не стоит скупать электронику, бытовую технику, автомобили и недвижимость. Даже в случае введения очередных санкций в отношении России не произойдет ничего катастрофического, успокоил Зинин. Сначала доллар может подскочить до 80–85 рублей, но потом вернуться к прежним уровням или даже ниже.

    Эксперт напомнил, как в кризисном 2014 году соотечественники в панике побежали в обменники и скупили американскую валюту по 85 рублей. А через несколько лет курс доллара начал медленно падать.

    В ближайшие два-три года доллар окажется в такой же ситуации, спрогнозировал специалист. Сегодня существует множество предпосылок к среднесрочному ослаблению американской валюты. При этом сформировался тренд на укрепление российской валюты. А значит, 100 рублей за доллар ждать не стоит.