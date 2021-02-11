Перечислены ошибки россиян при падении курса рубля

Паниковать и бездумно скупать доллары в случае резкого снижения курса российской валюты не нужно. Совет дал эксперт по личному финансовому планированию, член Ассоциации независимых финансовых консультантов Илья Зинин, сообщил сайт NEWS.ru.

Валюту в принципе нужно подкупать регулярно, заявил специалист. Тогда не возникнут проблемы и хаос из-за скачков курса. Причем приобретать доллары лучше частями, раз в месяц или полгода, например.

«Если до сих пор вы просто хранили рубли, а сейчас вдруг побежите в панике менять их на доллары, — это будет неправильно», — объяснил Зинин.

Нужно вкладываться в активы, которые защищают от инфляции. Эксперт не назвал определенные активы, это все очень индивидуально.

Кроме того, при падении курса рубля не стоит скупать электронику, бытовую технику, автомобили и недвижимость. Даже в случае введения очередных санкций в отношении России не произойдет ничего катастрофического, успокоил Зинин. Сначала доллар может подскочить до 80–85 рублей, но потом вернуться к прежним уровням или даже ниже.

Эксперт напомнил, как в кризисном 2014 году соотечественники в панике побежали в обменники и скупили американскую валюту по 85 рублей. А через несколько лет курс доллара начал медленно падать.

В ближайшие два-три года доллар окажется в такой же ситуации, спрогнозировал специалист. Сегодня существует множество предпосылок к среднесрочному ослаблению американской валюты. При этом сформировался тренд на укрепление российской валюты. А значит, 100 рублей за доллар ждать не стоит.