Перечислены наиболее надежные способы инвестирования на рынке

На финансовом рынке важно помнить про риск вложений, особенно в погоне за высокой доходностью. Однако существуют и надежные инструменты, благодаря которым идет доход выше инфляции. Они позволяют обеспечить полную сохранность накоплений. Каким образом, рассказала эксперт центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Надежда Грошева.

Перед вложением своих денег стоит посмотреть не только на доходность, которую можно получить с них, но и взвесить все риски. Самый простой способ — банковский депозит, сообщило РИА «Новости».

«Правда, надежность ограничивается суммой 1,4 миллиона рублей — столько гарантирует система по страхованию вкладов», — упомянула Грошева.

Среди рыночных инструментов наибольшую надежность имеют облигации федерального займа (ОФЗ). С помощью этих бумаг деньги берет в долг государство.

«Есть даже специальные выпуски для населения — ОФЗ-н. Сейчас это самый надежный способ разместить деньги», — добавила эксперт.

Государство гарантирует возврат денежных средств после окончания периода обращения облигации. ОФЗ-н можно отдать обратно в любое время и вернуть всю вложенную сумму. Однако если держать эти бумаги до конца срока погашения, доходность по ним превысит 5,4% годовых. Срок действия документов — три года.

Просто ОФЗ — тоже надежный способ сберечь деньги от инфляции, уверена Грошева. Правда, они торгуются на бирже, поэтому их котировки порой меняются. Специалист советует держать их до погашения для предсказуемости дохода.

Доходность по корпоративным облигациям выше, чем у государственных ОФЗ. Тем не менее риски по таким бумагам тоже больше. Бумаги помогут защитить капитал при условии, что это облигации крупнейших известных корпораций.