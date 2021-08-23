Перечислены наиболее финансово уязвимые группы россиян

Семьи с детьми и безработные россияне — самые уязвимые категории с точки зрения финансов. Об этом сообщили РИА «Новости» эксперты во время опроса. Его провели после того, как Владимир Путин заявил о необходимости подтянуть доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции.

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина отметила, что более 80% малоимущих домохозяйств — семьи с детьми. При этом больше всего рисков стать бедными у россиян с детьми до трех лет, многодетные или неполные семьи.

«Расчеты на основе данных Росстата показывают, что реальные денежные доходы домохозяйств с двумя детьми снизились в I квартале 2021 года более чем на 9%, а реальные денежные доходы неполных семей — более чем на 6%. Также более чем на 6% сократились реальные денежных доходы семей, имеющих в своем составе безработных», — отметила она.

по словам старшего научного сотруднице Института социальной политики НИУ ВШЭ Елены Гориной, одной из самых уязвимых групп являются безработные.Это связано с тем, что для них больше нет временных мер поддержки — выплат на детей и повышенного размера пособия по безработице.