Перечислены лучшие варианты недвижимости для сдачи в аренду

Больше всего арендаторов интересуют дешевые квартиры на окраине города, но при этом в шаговой доступности от метро. В таком случае владелец квартиры быстро сдаст недвижимость. Поэтому лучше всего покупать квартиру в районах, где развивается транспортная инфраструктура. А значит, квартира должна находиться рядом со станциями метро, МЦК или МЦД.

«Но тут есть нюансы. Например, в таких местах квартиры быстрее дорожают», — предупредила заместитель директора департамента аренды квартир агентства «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Кроме того, в условиях пандемии коронавируса популярностью пользуется недвижимость за границами крупных городов. В аренду ее берут не только на долгий срок. Спрос на посуточную аренду загородных объектов в Московской области вырос на 46%. В то же время интерес к квартирам в столице упал на 15%.

Самое большое внимание к туристической аренде жилья за городом зафиксировано в Татарстане, Челябинской области и Башкортостане. Квартиры же больше всего привлекают внимание в Екатеринбурге, Новосибирске и Махачкале. Об этом рассказал руководитель направления краткосрочной аренды сервиса «Аvito недвижимость» Артем Кромочкин.

Большим спросом за городом пользуются частные дома, а не квартиры.

Выгоднее всего вкладывать деньги в студии, одно- и двухкомнатные апартаменты рядом с метро, отметил коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко. В столичном регионе лучше покупать недвижимость в Новой Москве рядом с метро и станциями МЦД.