Перечислены города России с самым большим ростом цен на жилье

По итогам 2020 года Казань стала лидером по росту цен на новостройки среди городов-миллионников. Стоимость жилья там увеличилась сразу на 21,6%. Также в тройку лидеров попали Санкт-Петербург и Челябинск, сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«На первом месте в рейтинге Казань, здесь за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 21,6% — с 78 129 до 94 967 рублей. На втором месте с отставанием всего в 0,1% Санкт-Петербург», — привел слова Зайцева ТАСС.

В течение 2020 года стоимость одного «квадрата» жилья в Санкт-Петербурге увеличилась с 91 тысячи рублей до 110 тысяч. На третьем месте оказался Челябинск, где новостройки подорожали почти на 21%. Если раньше в этом городе за жилье приходилось отдавать 45 тысяч рублей, то теперь стоимость составляет 55 тысяч рублей за один квадратный метр.

Зайцев отметил, что в пятерку лидеров также вошел Краснодар с ростом цен на 20,2% — до 60,3 тысячи рублей за «квадрат» и Волгоград, где зафиксировали +17,4% (55 тысяч рублей за «квадрат»). В среднем по стране стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 13,9%, достигнув 75,5 тысячи рублей.