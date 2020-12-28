Перечислены 5 простых способов собрать крупную сумму

Один из простых способов формирования накоплений — перечислять 10–15% от всех доходов на пополняемый депозит. Правило называется «заплати сначала себе».

Следующий способ — каждый день округлять сумму на карте или в кошельке до ровных сотен или даже тысяч. Допустим, на карте лежит 20 147 рублей, поэтому округляем их до 20 100 или 20 000 рублей. Удаленные 47 или 147 рублей отправляем в копилку.

«Кажется, что маленькие суммы — это неэффективно и долго, но если посчитать, то ежедневно откладываемые 50 рублей через месяц принесут 1500 рублей, а через год — 18 тысяч рублей. Если увеличить эту сумму до 150 рублей в день, то через год наберется уже 54 тысячи рублей», — пояснила эксперт.

Также Бондаренко предложила откладывать комфортные суммы каждую неделю на пополняемый депозит. Например, по три тысячи рублей. Кроме того, важно направлять все доходы сверх зарплаты на накопления.

«Получили налоговый вычет — отправили в копилку, вам выплатили премию — в копилку, продали вещь в интернете — в копилку», — назвала еще один способ Бондаренко.

Пятый способ заключается в автоматическом перечислении средств с активного счета в копилку или на пополняемый депозит. В этом поможет онлайн-приложение почти любого банка.