facebook_pixel
    11 августа 2020, 18:34

    Пензячка испугалась проклятья и перевела гадалке 1,7 млн рублей

    Дарья Морозова

    Жительница Пензы перевела гадалке 1,7 миллиона рублей в качестве платы за различные обряды. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.
    Пензячка испугалась проклятья и перевела гадалке 1,7 млн рублей

    Известно, что гадалка позвонила потерпевшей и предложила свои услуги.

    «Вначале гадалка попросила за свои услуги 37 тысяч рублей, затем суммы возросли. Злоумышленница просила уже по 200 тысяч рублей за свои действия», — рассказали в пресс-службе.

    Женщина не хотела переводить такую большую сумму, но целительница напугала ее смертельным проклятием.

    Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Она вернула потерпевшей все ее деньги. В дальнейшем ее планируют обвинить в мошенничестве.

    Ранее стало известно, что мошенники больше всего любят пароли, которые просто подобрать. Список представил партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

    Самые банальные на протяжении многих лет — комбинации по типу qwerty. Не стоит также ставить в качестве пароля номер телефона, свое имя или день рождения, другие общедоступные данные.

    Новости SMI.FM