Пензячка испугалась проклятья и перевела гадалке 1,7 млн рублей

Известно, что гадалка позвонила потерпевшей и предложила свои услуги.

«Вначале гадалка попросила за свои услуги 37 тысяч рублей, затем суммы возросли. Злоумышленница просила уже по 200 тысяч рублей за свои действия», — рассказали в пресс-службе.

Женщина не хотела переводить такую большую сумму, но целительница напугала ее смертельным проклятием.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Она вернула потерпевшей все ее деньги. В дальнейшем ее планируют обвинить в мошенничестве.

Ранее стало известно, что мошенники больше всего любят пароли, которые просто подобрать. Список представил партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Самые банальные на протяжении многих лет — комбинации по типу qwerty. Не стоит также ставить в качестве пароля номер телефона, свое имя или день рождения, другие общедоступные данные.