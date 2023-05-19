Деньги 19 мая 2023, 08:19 Пентагон допустил путаницу в финансовых документах по Украине на 3 млрд долларов Пентагон признал, что стоимость военной помощи Украине завысили из-за путаницы в оценке Фото: правительство США / Flickr

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Стоимость поставленной США военной техники на Украину случайно завысили на три миллиарда долларов из-за путаницы в оценке. Отчет об ошибке передадут в конгресс и проверят другие документы, сообщило агентство Reuters.

Бухгалтерскую ошибку на три миллиарда долларов заметили в документах о боеприпасах, ракетах и другом военном оборудовании, уже отправленном на Украину. В общей сложности с августа 2021 года США передали киевскому режиму из своих запасов оружие на сумму около 21,1 миллиарда долларов. Высокопоставленные чиновники сказали, что в смету заложили более высокую, чем гарантированная, стоимость оружия со складов США.

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«Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое передали Украине», — подтвердил представитель Пентагона.

Один из собеседников агентства заявил, что об ошибке сообщат в конгресс и проведут переоценку, после которой сумма может увеличиться. Например, десятилетиями экспортируемые США снаряды для пушек Howitzer записали по 800 долларов за штуку. После переоценки их фактическая стоимость окажется ниже. Эти деньги потратят на дополнительные поставки, и Белому дому пока не придется просить конгресс об увеличении финансирования помощи Украине.

Бывший министр обороны Тайваня Фэн Шикуань предупредил, что бесплатная помощь США в конце концов обойдется очень дорого.