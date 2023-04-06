Деньги 06 апреля 2023, 03:45 Пенсионный фонд закончил год с рекордным профицитом Пенсионный фонд закончил 2022 год с профицитом в 1 триллион рублей РИА «Новости»

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С рекордным профицитом в более чем один триллион рублей закончил 2022 год Пенсионный фонд России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты.

Доходы ПФР выросли почти на 24,5% и достигли 12 триллионов рублей. При этом расходы тоже увеличились, но ненамного — на 12% и составили 11 триллионов рублей.

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Так и получился профицит в один триллион рублей. Став рекордным для ПФР, он также удивил огромным расхождением с прогнозам. Ожидалось, что минувший год будет для фонда дефицитным — на 122 миллиарда.

Как уточнили в издании, такая ситуация сложилась из-за резкого увеличения поступающих из госбюджета средств. ПФР получил более шести триллионов рублей в связи с несколькими индексациями пенсий.

Эксперты полагают, что некоторую роль в этом могли сыграть и негативные факторы. Например, повышение пенсионного возраста и более высокая смертность среди пожилых людей во время коронавирусной пандемии.

Как напомнило ИА Nation News, с 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 3,3%. Это сделали в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%.