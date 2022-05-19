Пенсионный фонд могут объединить с ФСС

Правительство России рассмотрит законопроект, согласно которому Пенсионный фонд могут объединить с Фондом социального страхования (ФСС). Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его процитировало РИА «Новости».

«Сегодня мы обсудим большой пакет документов, который позволит объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда — Пенсионный и Фонд социального страхования — и внести все необходимые для этого изменения в законы», — сказал Мишустин.

Эту структуру планируют запустить в 2023 году. По словам Мишустина, единый Фонд пенсионного и социального страхования ускорит назначение выплат. Их смогут выдавать автоматически или по одному заявлению.

Кроме того, правительство определило единую базу для направления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. С помощью этой меры планируют увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством.

Также правительство утвердило выплаты по больничным листам, беременности и уходу за ребенком для тех, кто работает по договору ГПХ.

Помимо этого, со следующего года установят единый тариф страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Мишустин сказал, что эта мера позволит снизить издержки для бизнеса.