Пенсионные накопления россиян достигли рекордного уровня

Пенсионные накопления россиян в НПФ достигли рекордной величины и теперь составляют три триллиона рублей. Это следует из оперативной информации фондов, сообщил «Коммерсант».

Но не смотря на это, число клиентов НПФ постепенно снижается. В конце июня их количество впервые с начала 2019 года опустилось ниже 37 миллионов. Около 75 миллионов граждан России на конец первого полугодия имели пять триллионов рублей пенсионных накоплений.

По данным издания, к сокращению клиентской базы, как НПФ, так и ПФР, ведут также смерти клиентов, а также единовременные выплаты лицам по пенсионным основаниям в случае недостатка на их счетах средств для назначения накопительной пенсии. В результате клиентская база НПФ в этом году сократилась на 168 тысяч человек.

Ранее эксперты рассказали, что для получения страховой пенсии необходимо иметь 12 лет стажа и 21 пенсионный балл. Если стажа или коэффициента не хватает, то их можно вполне легально докупить у государства. Если стажа не хватает, то можно доработать недостающий срок. Главное, чтобы все было официально, и работодатель платил взносы.