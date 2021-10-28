Россиянам предрекли новое повышение пенсионного возраста

Пенсионный возраст в России скоро, возможно, снова повысят. Это произойдет из-за глобального энергетического перехода. Так написали экономисты МГУ в отзыве на проект бюджета 2022–2024 годов, передало URA.RU.

Эксперты рассказали, что бюджет включает в себя постепенную подготовку к энергопереходу. Но все же интерес к нефти и другому горючему со временем будет снижаться, как написал Forbes. Так, по прогнозам, к 2036 году доля дохода от ресурсов сильно упадет по сравнению с 2021 годом — на 3,5 процентных пункта от ВВП. Размер общих поступлений в казну при этом тоже снизится.

Для того, чтобы компенсировать недостачу средств, государству придется сокращать траты из бюджета. Плановые расходы пенсионного фонда РФ предлагается снизить с 7,8% ВВП в 2021 году до 5,9% в 2036 году. Экономисты рассудили, что такие меры скорее всего повлекут увеличение пенсионного возраста, уменьшение количества возможных досрочных выходов на пенсию и сокращение самих пенсионных выплат.

Тем не менее, правительство РФ уже начало подготовку к переходу на другие виды энергии и снижению нужды в традиционном горючем.