Пенсионеры получат надбавку в декабре. Кому она положена?

В декабре часть пенсионеров смогут получить доплату к пенсии. Размер ее может достичь 20 тысяч рублей.

Государственная программа поддержки направлена на защиту населения от последствий пандемии коронавируса.

Доплату могут получить пенсионеры, которые потеряли работу из-за пандемии. В декабре будет автоматически проведена дополнительная выплата в размере 7107 рублей в качестве начисления за трудовой стаж. Эту сумму получат все, у кого официальный стаж более 30 лет.

Пенсионеры из сел и деревень смогут рассчитывать на 25% надбавки к социальной выплате. Помощь в размере более 33% получат в декабре пенсионеры, у которых на попечении находятся несовершеннолетние внуки.

Для пожилых родителей студентов вузов, учащихся на очном отделении, увеличат надбавку на 1895 рублей.

До 1 января 2021 года пенсионеры, которые получают пенсию на банковскую карту, должны перейти на национальную платежную систему «Мир».