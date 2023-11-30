Деньги 30 ноября 2023, 06:44 Пенсионеров в России пересчитают по-новому Экономист Гиринский: с 1 декабря Росстат пересчитает пенсионеров и их доход Elena Mayorova/Global Look Press

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Новые формы статистического наблюдения за количеством пенсионеров и суммами их выплат начнут действовать 1 декабря. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил агентству «Прайм», что это позволит уточнить нагрузку на бюджет.

«Формы статистического наблюдения, генерируемые Росстатом по пенсионному учету, позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», — объяснил он.

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Специалисты соберут информацию по трем формам статистического наблюдения: краткой «N94 Пенсии», «Пенсии-Н» о неработающих пенсионерах, «94 Пенсии-Р» о работающих. Данные передадут в территориальные органы Социального фонда, где их проанализируют и сгруппируют. Андрей Гиринский объяснил, что их используют для того, чтобы точнее рассчитать индексацию пенсий в отдельно взятых регионах.

В 2024 году средний размер страховой пенсии увеличат до 22 605 рублей, по старости — до 23 449 рублей. Неработающим пенсионерам выплаты проиндексируют на 7,5%.