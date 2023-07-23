Деньги 23 июля 2023, 03:18 Пенсионеров предупредили о риске потерять льготу Юрист Соловьев: многим пенсионерам нужно лично подать документы для льгот по ЖКХ РИА «Новости»

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Большинство выплат пенсионерам сейчас оформляют автоматически, однако за некоторыми из них нужно обратиться лично. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал юрист Иван Соловьев.

Он напомнил, что с 1 июля ввели единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ для льготников. Органы соцзащиты сами запрашивают сведения по специальным каналам, поэтому лично подавать документы не нужно.

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Однако в бумажном виде необходимо донести то, чего нет в единых базах, отметил юрист. Если не заполнить заявление через Госуслуги, в МФЦ или лично в соцзащите, то льгота может «сгореть».

По словам Соловьева, отказать в приеме документов пенсионерам не могут. Если чего-то не хватает, то у льготника есть пять дней, чтобы донести нужные бумаги. При этом, не все россияне знают, что доплата положена в случае, если пенсионер нуждается в уходе. Ее назначает Соцфонд только после предоставления необходимых медицинских документов.

Ранее депутат Светлана Бессараб напомнила, что индексацию пенсий для работающих пенсионеров проведут в России с 1 августа.