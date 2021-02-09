Общественники нашли способ спасения пенсионеров от аферистов

В «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) предложили отключать пожилым людям по их просьбе часть функционала банковской карты. В организации считают, что это защитит пенсионеров от мошенников.

По данным ЦБ, за 2020 год со счетов россиян было похищено 66 миллиардов рублей. В 60% случаев жертвами аферистов стали люди от 50 до 80 лет. Преступники практикуют на пожилых людях методы социальной инженерии, заявили «Известиям» общественники.

Проект ОНФ «За права заемщиков» предложил Центробанку ввести возможность отказа от некоторых услуг карты, чтобы обезопасить пенсионеров.

При желании пожилой человек сможет написать письменный отказ от онлайн-платежей и исходящих переводов. Тогда картой можно будет расплачиваться только в стационарных магазинах, снимать с нее наличные и получать входящие переводы.

Ранее ЦБ показал объявления мошенников, которые заманивают клиентов предложениями материальной помощи. Чтобы получить «помощь», требуется ввести данные карты. В итоге жертвы аферистов лишаются денег на счете.