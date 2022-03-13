Пенсионеров «не обидят» с индексацией

Российские власти будут следить за ситуацией с ценами и не дадут пенсионеров в обиду, пообещал глава Минфина Антон Силуанов. О возможности повышения пенсий в текущих условиях он рассказал в передаче «Москва. Кремль Путин» на телеканале «Россия 1».

С начала 2022 года пенсии начали индексировать по уровню инфляции. Но в условиях санкций все процессы разгонятся. Силуанова спросили, как теперь будут повышать пенсии. Министр финансов отметил, что к пенсионерам всегда очень пристальное внимание со стороны властей.

«Мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду», — сказал Силуанов.

Глава Минфина заверил, что в бюджете достаточно ресурсов для обеспечения товарами и проведения расчетов.

«Безусловно, денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров», — заявил Силуанов.

Он добавил, что необходимую ликвидность финансовой системе предоставит Центробанк.

Минтруд ранее призвал россиян не верить фейкам о прекращении выплат пенсий и зарплат.