Пенсионерам рассказали о способах получить ипотеку | 360°

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Пенсионерам рассказали о способах получить ипотеку

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Существуют способы, благодаря которым пенсионер может получить ипотеку. Однако нужно учитывать ряд правил. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на «Блог МБК».

Для того, чтобы получить ипотеку, пенсионер должен доказать свою трудоспособность. При этом приобрести можно любую недвижимость.

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Больше всего шансов получить деньги от банка у тех пожилых людей, пенсия которых составляет более 17 тысяч рублей в месяц. Возраст должен составлять до 66 лет, а первоначальный взнос по меньшей мере 25%. Также желательно оформить страховку жизни и здоровья.

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Пенсионеры

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