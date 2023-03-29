Деньги 29 марта 2023, 00:03 Пенсионерам рассказали, как вернуть деньги за лекарства Пенсионный эксперт Киреева посоветовала оформлять налоговый вычет на лекарства

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Пенсионеры могут вернуть деньги за лекарства с помощью налогового вычета. Такой информацией поделилась пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщил «ФедералПресс».

Специалист подчеркнула, что о данном методе знают далеко не все. Претендовать на вычет могут только официально трудоустроенные люди, которые платят налоги. Однако в случае с пенсионерами их дети или другие родственники могут приобрести препараты, после чего получить налоговый вычет.