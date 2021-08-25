Пенсионерам объяснили порядок назначения выплаты в 10 тысяч рублей

Российские пенсионеры в сентябре получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Дополнительные заявления для ее получения заполнять не нужно. Об этом написала «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

В ведомстве объяснили, что выплата производится в беззаявительном порядке на основании имеющихся у ПФР данных. В частности, если человек получает одновременно две пенсии, а одна из них выплачивается ПФР, то единовременная выплата будет производиться фондом.

Указанная единовременная выплата не учитывается при определении права россиянина на получение других выплат и мер социальной поддержки. Она также защищена от взыскания задолженностей по различным штрафам и платежам.

Что касается получения денег, то эти средства будут начислены так же, как и страховая пенсия, — на банковскую карту или переданы почтальону. Единовременные выплаты пенсионерам коснутся примерно 43 миллионов россиян.