Пенсионерам назвали самый выгодный момент для увольнения | 360°

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Пенсионерам назвали самый выгодный момент для увольнения

Доцент экономфака РУДН Сорокина: пенсионерам выгоднее увольняться в последний день месяца

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Работающий пенсионер после увольнения может рассчитывать на индексацию пенсии. Он получит ее быстрее, если уйдет с работы в последний день месяца — тогда пенсия следующего месяца проиндексируется, рассказала агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Если, к примеру, последний рабочий день будет первого числа, месяц зачтут как полностью отработанный и пенсию за него не проиндексируют.

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Дело в том, что Пенсионный фонд России получает отчет о сотрудниках от работодателей по итогам каждого месяца до 15 числа следующего месяца. Период работы в течение месяца — один день или 30 — не имеет значения.

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«Вне зависимости от того, уволился работающий пенсионер 1 марта или 31 марта, ПФР получит информацию о факте его работы в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае, в июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексацию», — пояснила Сорокина.

ПФР производит индексацию автоматически — обращаться в фонд не придется.

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