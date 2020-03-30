В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам
Комитет Госдумы по труду предложит ввести льготы по налогообложению вкладов свыше миллиона рублей, открытых людьми старшего поколения. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Ярослав Нилов.
25 марта Владимир Путин объявил, что проценты по вкладам на сумму более миллиона рублей обложат подоходным налогом в размере 13%. Президент отметил, что эта мера коснется лишь 1% вкладчиков.
В Минфине уточнили, что налог введут с 2021 года. Им обложат доход по вкладам за 2020 год. Также 13-процентным налогом обложат инвестиции в ценные бумаги.
Для вкладов в иностранной валюте сумму процентов для налогообложения будут пересчитывать по курсу ЦБ за каждый отдельный день.
По словам Нилова, миллионные вклады есть у некоторых людей старшего поколения. Они накопили эти деньги, чтобы получить прибавку к небольшой пенсии.
В комитете предложат ввести льготный режим для этой категории граждан.