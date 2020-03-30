В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам

25 марта Владимир Путин объявил, что проценты по вкладам на сумму более миллиона рублей обложат подоходным налогом в размере 13%. Президент отметил, что эта мера коснется лишь 1% вкладчиков.

В Минфине уточнили, что налог введут с 2021 года. Им обложат доход по вкладам за 2020 год. Также 13-процентным налогом обложат инвестиции в ценные бумаги.

Для вкладов в иностранной валюте сумму процентов для налогообложения будут пересчитывать по курсу ЦБ за каждый отдельный день.

По словам Нилова, миллионные вклады есть у некоторых людей старшего поколения. Они накопили эти деньги, чтобы получить прибавку к небольшой пенсии.

В комитете предложат ввести льготный режим для этой категории граждан.