Пенсию за январь начнут перечислять 30 декабря

Тем, кто получает пенсии через «Почту России», доставят ее как обычно — начиная с 3 января.

Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств на карту за январь 2020 года начнется с 30 декабря. Пенсионный фонд России пресс-служба

Выплаты для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, добавили в ПФР.

Если в 2019 году неработающий пенсионер получал в среднем 15,6 тысячи рублей, то в 2020 году выплаты вырастут до 16,4 тысячи.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что власти не планируют проводить новой пенсионной реформы. Заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.

По его словам, это «даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации — нигде».

С 1 января 2020 года возраст выхода на пенсию большинства россиян увеличится на шесть месяцев. Для женщин он составит 56 лет, мужчины смогут получать выплаты в 61 год. До 2028 года ежегодно пенсионный возраст будет повышаться на полгода, пока не достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.